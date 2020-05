Milano, 16 maggio 2020 - Restano contenuti i dati dei contagi giornalieri in provincia di Milano e nel capoluogo anche se dopo la netta flessione registrata ieri, c'è un piccolo balzello in avanti nei nuovi casi. Il quadro odierno nella diffusione di Covid-19 in Lombardia segna un aumento dei positivi: +399, cento in più rispetto al giorno precedente. Un dato in crescita, al quale però fa da contraltare il crollo dei decessi, che oggi sono 39: si tratta del dato più basso da due mesi. In provincia di Milano i nuovi positivi al coronavirus sono 75 (ieri erano 66), di cui 34 a Milano città (ieri erano 30). In base ai dati di oggi, non è Milano ma Brescia la provincia lombarda a guidare l'aumento dei positivi al Coronavirus in Lombardia: nel Bresciano si contano infatti 83 nuovi casi, con un totale che sale a 14.091.

Numeri del contagio a Milano che segnano un piccolo aumento, anche se risultano nettamente inferiori a quelli di giovedì, quando i nuovi positivi erano stati 169 nella Città Metropolitana e 66 nel Comune di Milano. Nel complesso da inizio emergenza Covid19 nel Milanese si sono registrati 22.041casi, di cui 9.315 nel capoluogo meneghino. Oggi in regione sono stati processati 14.145 tamponi, duemila in più rispetto ai 12.162 di venerdì.