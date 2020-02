Milano, 27 febbraio 2020 - Come il presidente della Lombardia Attilio Fontana, è in 'isolamentò anche il capo della polizia locale di Milano Marco Ciacci, che avrebbe avuto contatti in unità di crisi con la collaboratrice del governatore. Si tratta della stessa forma di isolamento annunciata dal presidente dopo il tampone negativo, ovvero lavoro in ufficio, pochi spostamenti e pochi contatti con altre persone.

