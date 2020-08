Milano, 14 agosto 2020 - Ancora una volta è la provincia di Milano la più colpita, con quasi un terzo dei nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Dei 97 nuovi contagi, 30 casi si concentrano nella provincia metropolitana, di questi 17 si registrano a Milano città. Mentre ieri erano 28 i nuovi casi in provincia, di cui 14 in città. Lo rende noto Regione Lombardia nel consueto report quotidiano.

Per quanto riguarda invece le altre province lombarde, Brescia registra 12 nuovi casi nelle ultime 24 ore, Bergamo 7, mentre a Lecco e Pavia sono 8 i nuovi positivi. A Como e a Varese 6, a Mantova 4, a Monza e Brianza 3. Nelle province di Cremona, Lodi e Sondrio si registra un solo contagio.