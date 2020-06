Milano, 15 giugno 2020 - Aumentano, ma di poco, i contagi da Coronavirus a Milano e in provincia. In 24 ore si sono registrati 52 nuovi positivi (ieri +45, sabato +97), di cui 23 nel capoluogo (ieri +21, sabato +38). Nel complesso quindi i contagiati nella città metropolitana da inizio epidemia sono 23.863, di cui 10.156 nel capoluogo.

La provincia lombarda più colpita è Bergamo con 69 nuovi casi (ieri +62, sabato +22), per un totale di 13.897. Anche a Brescia si registrano 56 nuovi casi (ieri +32, sabato +21), con il totale che sale 15.326. A Como 19 (ieri +13, sabato +6), come a Varese +19 (ieri +27, sabato +5). A Sondrio +17 (ieri +6, sabato +1); a Lecco +7 (ieri +12, sabato +4); a Monza +6 (ieri +10, sabato +13); a Pavia +3 (ieri +13, sabato +16); a Cremona +2 (ieri +8, sabato +15) come a Lodi +2 (ieri +5, sabato +1). Mantova ha solo un nuovo positivo (ieri+ 4 e sabato +3). Come ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, si tratta nella maggior parte dei casi di situazioni di positività debole.