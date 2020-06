Milano, 7 giugno 2020 - Continua a calare il contagio in provincia di Milano, oggi si registrano 43 nuovi casi, mentre ieri erano +59 (In totale 23.408 casi dall'inizio dell'emergenza). Dei 43 nuovi contagiati poco più di metà, esattamente 23 si registrano nel capoluogo meneghino (ieri erano +29, in tutto 9.942). Continua dunque a calare il contagio a Milano come nelle altre province lombarde.

Solo 7 i nuovi contagiati in provincia di Bergamo (totale 13.558), 19 in provincia di Brescia (15.007) e 19 in quella di Varese (3.693). Nessun nuovo caso si registra a Lecco e Mantova, uno soltanto nella provincia di Como e 2 nelle province di Lodi e Monza. Sotto controllo la situazione anche nelle altre province: Cremona (+6), Pavia (+12) e Sondrio (+7).