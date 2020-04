Milano, 6 aprile 2020 - "Stamattina purtroppo ho dovuto chiudere i mercati comunali coperti perché un nuovo regolamento di Regione Lombardia ci chiede di farlo. Io rimango fedele al mio principio di applicare le norme e di non discuterle, però chiederò a Regione Lombardia di ripensarci, perche' oggettivamente i mercati comunali coperti, che sono importanti per tanta parte della nostra popolazione, hanno gli stessi sistemi di sicurezza dei supermercati". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel quotidiano videomessaggio pubblicato su Facebook. "Per esempio - ha spiegato il primo cittadino - a tutti si misura la febbre all'ingresso. Cosa che mi conferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Vediamo cosa succederà oggi".

Sala ha anche parlato delle mascherine, oromai obbligatorie. "E' il "primo lunedì con l'obbligo delle mascherine - ha detto il sindaco -. Queste benedette mascherine l'abbiamo capito tutti, stanno accompagnando e accompagneranno per molto tempo la nostra vita, non solo per uscire a fare la spesa, ma anche per tornare a lavorare. E' necessario utilizzarle". E ha proseguito: "Nella prima fase dovremmo fare tutto il possibile per fornire le mascherine ai cittadini. Ne parlero' oggi con il presidente Fontana, insieme agli altri sindaci. Per esempio il nostro collega Nardella da Firenze, ci conferma che in Toscana sono obbligatorie ma la Regione ha fornito a Firenze mascherine per tutti i cittadini". "Poi a lungo andare - ha aggiunto Sala - è possibile che i cittadini se le debbano comprare, ma in questo caso lo ribadisco il prezzo va regolamentato. Oggi ci sono in giro prezzi folli''.

Infine, il sindaco ha citato l'analisi elaborata dall'MIT di Boston dal titolo "We are not going back to normal" (non torneremo alla normalita'). "Si paventa il rischio che un'altra volta, di fronte all'ennensima crisi, a pagare il prezzo piu' alto siano le fasce piu' deboli della popolazione, i piu' poveri. Noi politici dobbiamo fare tante cose, ma se ce n'e' una che dobbiamo fare in questo momento e' avere cura che questo non avvenga: chi è povero non lo deve diventare ancora di più" ha specificato Sala.