Milano, 20 marzo 2020 - "La battaglia di Milano è fondamentale per riuscire a uscire per tempo, bene e presto da questa terribile emergenza. Dobbiamo assolutamente riuscire a contenere l'infezione in una città come questa". Lo ha detto Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano ai microfoni di Skytg24. " Milano e Interland fanno 3 milioni e mezzo di abitanti - ha aggiunto - e la concentrazione della popolazione è un fattore importante nella diffusione del virus".

Sala: "Siamo chiamati a resistere"

Un concetto ripreso dal sindaco Beppe Sala, il quale nel suo consueto videomessaggio su Facebook ha detto: "Oggi siamo chiamati a resistere perché Milano non è ancora stata toccata dalla diffusione del virus come altre città

lombarde e non lo può essere per la nostra salute, per i nostri cari. Immaginate il crollo di una città da 1,4 milioni di abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario: sarebbe un disastro".

I numeri

In provincia di Milano ieri si contavano 3.804 positivi al Covid-19, 526 in più rispetto al giorni precedente. I numeri a Milano città, dove anche questa mattina si registrano lunghe code davanti ai supermercati, raccontano di 1.550 contagiati (+172).

Nuova terapia intensiva al San Raffaele

Nel frattempo al San Raffaele è stato allestito il nuovo reparto di terapia intensiva, realizzato grazie alle donazioni lanciate da Fedez e Chiara Ferragni, che sarà operativo da lunedì.