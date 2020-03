Milano, 21 marzio 2020 - Anche oggi si registrano lunghe code davanti ai supermercati di Milano. Molti cittadini si sono presentati questa mattina sul , in alcuni casi ancora prima dell'ora di apertura. Nonostante l'ordinanza del governo emanata ieri non facesse cenno alla chiusura degli alimentari nella giornata di domenica, i milanesi hanno preferito giocare d'anticipo, forse nel timore che la Lombardia decida oggi di allinearsi a quanto deciso ieri dal Veneto. Lunghe file di persone si snodano quindi davanti ai punti vendita cittadini dell'Esselunga e Pam e di altre catene presenti in città. I carrelli sono posizionati a distanza di sicurezza e gli ingressi sono contingentati, per evitare assembramenti all'interno degli edifici.

Ieri Giuseppe Sala, dopo un colloquio tra sindaci e Regione ha sottolineato che per i primi cittadini sarebbe "sbagliato chiudere i supermarket alla domenica perché già oggi ci sono code e affollamento e se riduciamo gli orari ci sarà più affollamento - ha concluso -. Bisogna continuare con saggezza sapendo che via via si chiude, ma vanno preservate le filiere indispensabili, farmacie e alimentari".