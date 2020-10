Milano, 13 ottobre 2020 - "Ora ho 46 anni e se oggi qua mi va bene a 48 anni torno ad essere un uomo libero, se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare 1 anno e 8 mesi, vedo la libertà a breve". Così l'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona, per l'ennesima volta "protagonista" al Palazzo di Giustizia di Milano, ha riassunto l'importanza per lui della decisione (attesa nei prossimi giorni) che i giudici della Sorveglianza sono chiamati a prendere dopo l'udienza di oggi.

La Cassazione, infatti, lo scorso giugno, aveva annullato, con rinvio ad una nuova valutazione dei giudici della Sorveglianza di Milano, il provvedimento con cui i magistrati milanesi avevano stabilito che l'ex 're dei paparazzi' avrebbe dovuto scontare in carcere di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. "Sono stato ai domiciliari - ha detto ancora ai cronisti Corona, difeso dai legali Antonella Calcaterra e Ivano Chiesa - e sono stato tranquillo e se oggi non va bene mi incaz..".