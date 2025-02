Cornaredo, traffico nel caos. L’appello: "Lavorate di notte"

Traffico in tilt e disagi annunciati. È quello che succede da giorni a Cornaredo, Bareggio e Settimo Milanese a causa dei lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza nel tratto extraurbano della strada statale 11 Padana Superiore. La chiusura da parte di Anas delle corsie di sorpasso sta creando lunghissime code ed enormi disagi agli automobilisti che quotidianamente si devono recare a Milano per lavoro. Tante le lamentele che sono arrivate al sindaco cornaredese Corrado D’Urbano e al collega di Bareggio, Linda Colombo, tant’è che i due amministratori locali hanno scritto una lettera all’Anas raccontando quello che succede sui loro territori. "Negli orari di punta si arriva a impiegare anche mezz’ora per percorrere un chilometro a causa dell’imbuto che si crea. Questa situazione, soprattutto al mattino, sta congestionando il traffico anche nelle vie di Bareggio e Cornaredo che intersecano la ex S.S. 11, in quanto l’immissione sull’arteria principale risulta particolarmente difficoltosa - si legge nella missiva -. Purtroppo, per i residenti nei nostri Comuni non ci sono alternative al trasporto su gomma per raggiungere il capoluogo, in quanto non sono presenti sul territorio né stazioni ferroviarie né fermate della Metropolitana". I due sindaci chiedono ad Anas di ridurre il più possibile i tempi del cantiere: nell’ordinanza iniziale era prevista come data di fine lavori il 28 marzo, ma a distanza di pochi giorni è arrivata ai Comuni una nuova comunicazione che ha spostato il termine al 25 novembre. In attesa di capire le ragioni di questo slittamento i sindaci hanno fatto una richiesta ad Anas per limitare i disagi, "chiediamo di valutare la possibilità di eseguire i lavori in orario serale-notturno". Anche Settimo Milanese è alle prese con lo stesso caos viabilistico, a qui a sollevare il problema è stato il consigliere comunale di minoranza, Ruggiero Delvecchio. "Siamo il Comune direttamente interessato poiché i lavori sono sul nostro territorio e siamo anche il Comune che a mio avviso sta pagando il prezzo maggiore in termini di traffico, perché tanti automobilisti per evitare l’imbuto sulla tangenzialina tagliano per il centro abitato di Settimo. Invito il sindaco, come hanno fatto i suoi colleghi di Bareggio e Cornaredo, a farsi portavoce dei disagi invitando i vertici Ansa a un sopralluogo nelle ore di maggiore traffico".