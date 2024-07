Cornaredo, un uomo trovato morto vicino all’auto in fiamme

Cornaredo (Milano) – Tragedia dai contorni ancora tutti da chiarire, quella che si è consumata all’alba di oggi domenica 28 luglio a Cornaredo. Intorno alle 5 soccorritori dell’Areu, vigili del fuoco e carabinieri di Cornaredo sono intervenuti in via Cavour 1 per l’incendio di una autovettura. All’esterno del veicolo hanno trovato un uomo di nazionalità romena di 67 anni, deceduto. Sembra che fosse vincolato con una catena tra l’auto e un palo segnaletico. L’ipotesi plausibile è quella gesto volontario.

La scena del ritrovamento