Cornaredo, incendio in un palazzo di via Garibaldi: un ustionato

Cornaredo, incendio in un palazzo di via Garibaldi

Cornaredo (Milano), 28 febbraio 2023 - Un incendio è divampato, questa mattina, intorno alle 8.30, in un appartamento al settimo piano di uno stabile di via Garibaldi 227, a Cornaredo, nel Milanese.

Dalle prime informazioni sembra che le fiamme si siano sprigionate dalla cucina, ma le cause sono ancora da chiarire. Un uomo di 45 anni che si trovava all'interno dell'appartamento - fanno sapere i vigili del fuoco - è rimasto ustionato ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. In casa era presente anche un gatto, rimasto intossicato dal fumo. All'animale i vigili del fuoco hanno praticato le manovre di primo soccorso per la rianimazione.

Sul posto, oltre i pompieri con cinque squadre, il 118, i carabinieri e la polizia locale. Le fiamme sono state subito spente. Ora seguono tutti gli accertamenti del caso.