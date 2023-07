Cormano, maggiore sicurezza per pedoni e scolari con vernice polimerica

Maggiore sicurezza per i pedoni e per gli scolari grazie alle strisce pedonali dipinte con vernice polimerica, in grado di resistere meglio alle intemperie, alle variazioni delle temperature e all’usura. Davanti ai plessi scolastici della città gli attraversamenti pedonali saranno, infatti, rifatti e ricolorati, utilizzando questa particolare verniciatura con l’obiettivo che non si cancellino nel volgere di poco tempo. Questo intervento fa parte di un progetto comunale che interesserà gran parte delle strade e delle piazze del territorio cittadino, tra zebrati, linee di mezzeria e stop, rigenerando e ridefinendo la segnaletica orizzontale degli asfalti, ormai scolorita e logorata: "Troppo spesso le linee stradali e le strisce pedonali si consumano nel giro di poco tempo – precisa Massimo Ghidoni, assessore cormanese ai Lavori pubblici –. Abbiamo così deciso di aumentare l’investimento economico e di utilizzare questa tipologia di vernice sugli attraversamenti più utilizzati, come quelli nelle vicinanze delle scuole. È prevista anche la sostituzione della segnaletica verticale, come cartelli e divieti, in alcune zona della città. Le operazioni partiranno già la prossima settimana". Sempre in materia di sicurezza urbana, la giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro ha dato il via ad alcune opere di manutenzione straordinaria di marciapiedi dissestati per una spesa di 62mila euro; si tratta di quelli su entrambi i lati di via Vespucci, a Ospitaletto, e di quelli di via Bellini, a lato del parco Don Sandro Manzoni a Molinazzo. "A Brusuglio sono previste le riparazioni delle buche e degli avvallamenti dei manti stradali più deteriorati – conclude Ghidoni –. Anche in questo quartiere sistemeremo i tratti dei marciapiedi più ammalorati".

Giuseppe Nava