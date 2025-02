Cormano, arnesi da scasso e targhe nell’auto rubata

Nel bagagliaio c’erano targhe false, targhe rubate, un piede di porco, un piccone e una mazza: ecco quanto hanno trovato (nella foto) gli agenti della polizia locale di Cormano, nei giorni scorsi, all’interno di un’autovettura Alfa Romeo posteggiata in un parcheggio pubblico del territorio cittadino. La segnalazione di questo veicolo sospetto è partita dai residenti, che hanno così chiamato il comando dei vigili di via dei Giovi, facendo partire subito i primi accertamenti: ebbene, per prima cosa, si trattava di un’auto rubata a Como. Per seconda, dopo averla aperta, sono stati scoperti non solo gli “arnesi da scasso“ ma anche una serie di targhe, che hanno portato gli agenti cormanesi ad altri approfondimenti.

"All’interno dell’Alfa Romeo, le targhe rubate erano tutte appartenenti a veicoli Alfa Romeo della zona di Bollate – precisa il comandante della polizia locale di Cormano, Marco Falconelli –. Oltre alle targhe, c’erano tutti gli strumenti che abitualmente sono utilizzati per compiere furti in appartamento. Ora, la macchina è stata recuperata e immessa in deposito per la riconsegna al legittimo proprietario, unitamente alle targhe rubate. La collaborazione dei cittadini è stata fondamentale".

Le indagini da parte della polizia locale cormanese sono ancora in corso; proprio il monitoraggio degli autoveicoli parcheggiati da tempo in città è una delle attività svolte dagli agenti: nel 2024 trentatrè veicoli sono stati rimossi, 12 sono stati restituiti a seguito di furto e 72 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Giuseppe Nava