Milano, 19 dicembre 2020 - Ultimo fine settimana di shopping prima delle festività natalizie e Milano si presenta con vie affollate per trovare e acquistare l'ultima idea regalo. Numerose persone in piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele. In Galleria accessi contingentati per evitare che un fiume umano si riversi senza controllo nel Salotto della città. Alcuni vigili un ufficiale tengono d’occhio la situazione e vietano l’ingresso in caso di necessità. Passeggio anche in corso Buenos Aires, dove si cammina lentamente sui marciapedi anche a causa delle code per entrare nei negozi. Mentre il traffico è congestionato, soprattutto dove le auto parcheggiano in seconda fila.

Ma c'è anche chi approfitta di una giornata libera per fare un ultimo brindisi pre festivo con gli amici. Molti i gruppi di ragazzi nella zona di corso Como. Pieni anche diversi ristoranti all'ora di pranzo con gruppi di colleghi, o di compagni di scuola e affollati anche i tavoli all'aperto dei bar famosi per l'aperitivo. Qualche breve attesa si è verificata in metropolitana, dove per rispettare il contingentamento al 50% della capienza, i tornelli di ingresso alle banchine sono stati chiusi (per alcuni minuti) 150 volte fino alle 16.

Insomma, scene simili allo scorso weekend, quando la Lombardia era passata dalla zona arancione a quella gialla e la gente si era finalmente concessa un momento di relax tra esercizi commerciali e bar, aperti con servizio al tavolo fino alle 18. La speranza è che questi assembramenti non facciano aumentare i contagi. La regione tornerà zona rossa tra qualche giorno, il 24 dicembre e lo sarà per tutti i giorni festivi e prefestivi fino alla Befana (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021). Gli altri giorni sarà arancione (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).

