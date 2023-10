Convocazione social del rapper Shiva a Milano: 200 ragazzi "invadono" il centro

La "convocazione" via social, con punto d’incontro in pieno centro alle 16. E la pacifica invasione di piazza Scala e dintorni. Ieri pomeriggio, circa 200 giovanissimi fan del rapper Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, si sono ritrovati davanti al Comune per partecipare all’evento-lampo rilanciato su Instagram dall’artista ventiquattrenne e dalla sua etichetta discografica. I ragazzi, quasi tutti vestiti di rosso, hanno iniziato a seguire un pick-up in via Case Rotte dal quale venivano lanciati gadget. Lì sono intervenuti anche gli agenti di polizia per evitare che la ressa bloccasse il traffico e per scongiurare pericoli per l’incolumità dei tanti partecipanti.

Così i giovanissimi, anche con l’aiuto degli organizzatori, si sono disciplinatamente diretti verso i marciapiedi di piazza Meda e poi di via Matteotti, fin quando il veicolo si è allontanato in zona San Babila. Uno dei promotori dell’iniziativa, un ventiduenne italiano, è stato comunque diffidato dalla Questura per non aver seguito in maniera corretta le norme che regolano il preavviso per le manifestazioni di piazza: la comunicazione sarebbe sì stata inoltrata in via Fatebenefratelli, ma non nel modo previsto dalla legge. In ogni caso, la manifestazione si è conclusa senza provocare disagi alla circolazione. N.P.