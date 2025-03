Convocati i genitori di otto minorenni sorpresi nel centro sportivo chiuso

Otto minorenni sono stati identificati dalla polizia locale mentre si trovavano all’interno del centro sportivo di via Giuseppe Di Vittorio a Senago in orario di chiusura. Ora rischiano una denuncia per invasione di edifici pubblici. L’intervento della pattuglia è stato fatto dopo le segnalazioni dei residenti che lamentavano scorribande da parte di un gruppo di ragazzi che da qualche tempo scavalcavano la recinzione e entravano nel centro sportivo. Gli agenti hanno bloccato otto minorenni, solo uno di loro residente in paese mentre il resto del gruppo è di Cinisello, Limbiate, Cesano Maderno e Varedo. Nei prossimi giorni il Comando convocherà i genitori per riferire quanto accaduto. L’immobile negli ultimi mesi è stato oggetto di molti atti di vandalismo, inoltre è stato più volte segnalato che gruppi di ragazzi, spesso anche 15-20, si danno appuntamento nei week end nell’area della piscina.