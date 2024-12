Controllo e assistenza. Due opportunità

Tecnico assistenza, 1 posto. Mansioni: impiego in laboratorio e presso clienti, installazione, assistenza e riparazione registratori di cassa telematici, configurazione sistemi gestionali; Requisiti: diploma tecnico, preferibile esperienza, patente B; Contratto: tempo determinato finalizzato a indeterminato; Sede di lavoro: Bergamo; Cv a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it codice 22832. Autista camion, 1 posto. Mansioni: conduzione camion con gru, carico e scarico merci e utilizzo pala meccanica; Requisiti: patenti C+CQC, patentino gru e muletto, ottimo italiano, automunito; Contratto: full time; Sede di lavoro: Cene; Inviare Cv a impiego.albino@provincia.bergamo.it codice 22359. Addetto al controllo accessi, 1 posto. Mansioni: controllo mezzi, merci e personale in entrata ed in uscita; Requisiti: licenza media, patente B, automunito, ottima conoscenza italiano, buone conoscenze informatiche, preferibile possesso di attestati corsi antincendio rischio medio e primo soccorso; Contratto: tempo determinato, full time su turni; Sede di lavoro: Telgate e Bolgare; Cv a impiego.grumello@provincia.bergamo.it codice 22273.