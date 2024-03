Controlli sul territorio. Quattro denunciati

Quattro persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri nell’ambito di un servizio di controllo straordinario su tutto il territorio del Nord Milano, con il supporto di personale della Compagnia Intervento Operativo del terzo reggimento carabinieri "Lombardia". A Cinisello due uomini sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per evasione dagli arresti domiciliari. Un altro soggetto è stato denunciato perché guidava senza patente, mentre il quarto è finito nei guai per possesso ingiustificato di armi: è stato, infatti, trovato con un coltello.