Controlli nel Sud Milano. Arrestati due spacciatori

Due arresti in pochi giorni, si intensificano i controlli anti-droga da parte dei carabinieri. Un blitz è stato eseguito nella notte tra venerdì e sabato, in via Mimose a Rozzano, da parte degli uomini della tenenza locale. Nei guai è finito un marocchino di 24 anni, trovato in possesso di 9 grammi di cocaina, un grammo di hashish e 65 euro in contanti. Nei giorni precedenti, sempre a Rozzano, i militari del radiomobile di Corsico hanno fermato e arrestato un 27enne, a sua volta di origine marocchina, trovato con 33 dosi di "coca", per un totale di 12 grammi. L’uomo aveva con sé anche 293 euro, provento di spaccio. Nel complesso, sono 5 gli arresti per droga eseguiti negli ultimi venti giorni a Rozzano da parte dell’Arma.