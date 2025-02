Controlli fiscali. Rischio multe fino a 8mila euro

Scattano controlli del Fisco, in merito all’incremento della rendita catastale delle abitazioni alla luce dei lavori effettuati con il superbonus. A questo proposito Anaci Milano, l’associazione degli amministratori di condominio, ha stilato una serie di accorgimenti per evitare di incappare in sanzioni e ritrovarsi non in regola con la documentazione.

Il primo passo è la verifica dei documenti; secondo, controllare la rendita catastale, quindi verificare l’attuale e confrontarla con quella precedente ai lavori e in caso di variazione capire se l’aumento sia o meno giustificato dalle modifiche apportate all’immobile.

Terzo punto, il più importante, è la comunicazione della variazione, se dovuta ai lavori che hanno modificato la consistenza o la destinazione d’uso dell’immobile, è necessario comunicare tempestivamente tali variazioni all’Agenzia delle Entrate, attraverso la presentazione del modello Docfa. Le sanzioni per il mancato rispetto del termine delle comunicazioni sugli adeguamenti, comporta una multa variabile da 1.032 euro a 8.664 euro, in basa alla gravità dell’inadempimento, che scatta oltre i 90 giorni dal sollecito dell’Agenzia delle Entrate.