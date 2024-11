I controlli dei carabinieri con il laboratorio forense al seguito: a Milano sedici denunce e un arresto

Milano – Sedici denunce per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti e un arresto per detenzione di shaboo. È il bilancio della notte di controlli dei carabinieri, che il 24 novembre hanno messo in campo per la prima volta un laboratorio forense con personale medico a bordo, una postazione mobile per effettuare esami in tempo reale che rientra in un recente protocollo d'intesa siglato dal Comando generale dell'Arma e dal Ministero dei Trasporti sul piano nazionale per la sicurezza stradale.

I militari del Nucleo Radiomobile, supportati dai colleghi della Compagnia Duomo e del Terzo Reggimento Lombardia e con l'ausilio delle unità cinofile di Casatenovo, hanno effettuato una serie di posti di blocco lungo le principali arterie cittadine, a cominciare dal tunnel che collega la stazione Garibaldi a viale Liberazione, a due passi dalla zona dei locali di corso Como. Durante i controlli, è stato arrestato un trentunenne italiano, trovato in possesso di circa 5 grammi di shaboo; verrà processato per direttissima lunedì.

Con l'ausilio del laboratorio mobile forense, che permette "l'accertamento tecnico, immediato e sul posto, della positività a eventuali sostanze psicotrope di soggetti alla guida di veicoli", sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di alterazione dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti sette persone. Altre 9 sono state indagate per guida in stato di ebbrezza (quindi con valori superiori a 0,8 grammi di etanolo per litro di sangue), mentre due sono state denunciate per guida di veicolo con targa diversa da quella di immatricolazione e una per guida senza patente.

E ancora: sono stati sanzionati amministrativamente 21 conducenti per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, di cui due con contestuale ritiro della patente di guida. Altri sei conducenti sono stati multati per guida in stato di ebbrezza (quindi con valori compresi tra 0,5 e 0,8 o superiori allo zero se neopatentati), tre per guida senza patente e tre per il veicolo privo di assicurazione. Complessivamente, nell'ambito del servizio, sono state controllate 214 autovetture e 326 persone.