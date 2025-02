Controlli, cantieri e strisce blu: "Agenti sotto organico"

Gestione dei vari cantieri e avvio del piano della sosta, sono le attività che hanno maggiormente impiegato gli agenti della polizia locale nel 2024. Un anno pieno di cantieri del Pnrr tra chiusure, percorsi alternativi, sorveglianza e controlli nei cantieri e poi ancora l’avvio della sosta a pagamento e relative problematiche in corso di risoluzione. "Voglio ringraziare il comandante Francesco Rizzo e i suoi agenti per l’impegno e la dedizione dimostrate verso le tante attività svolte quotidianamente. Un grazie perché stanno lavorando con un organico sotto proporzionato e speriamo a breve di avere la possibilità di aprire a nuove assunzioni", spiega l’assessora alla Polizia locale Nicoletta Stella. Nel 2024, gli uomini del Comando hanno proceduto alla rilevazione di 3303 infrazioni al codice della strada, delle quali 479 di contestazione a norme comportamentali e 2824 per violazioni alle disposizioni sulla sosta e sulla fermata dei veicoli.

Un aspetto importante del lavoro svolto in questo ambito riguarda il non utilizzo di rilevatori automatici delle infrazioni come autovelox fissi o photo red. A questi dati si aggiungono 101 provvedimenti di sequestro o fermo di veicoli, su 322 controlli eseguiti in strada, soprattutto per mancanza di assicurazione o per circolazione con mezzi già sottoposti a fermo o sequestro. Gli incidenti stradali rilevati nel 2024 sono stati 48, di cui 32 con feriti ma, fortunatamente, nessun con esito mortale. Sono stati 616 gli accertamenti anagrafici svolti nel corso del 2024 e 478 le verifiche di cessioni di fabbricato e ospitalità, effettuate tutte con sopralluoghi. "Continuando a restare nell’ambito dell’attività di polizia amministrativa, è utile evidenziare 22 controlli eseguiti ad attività produttive e artigianali e 20 ad attività commerciali con l’emissione di 59 verbali per illeciti amministrativi", conclude il comandante Francesco Rizzo.

Davide Falco