Controlli al comprensorio Aler: "Cittadini abbandonati nel degrado"

Canaline ostruite, pavimentazioni dissestate, masserizie e auto abbandonate nei cortili condominiali. Sono solo alcuni dei problemi emersi nel corso di un sopralluogo del consigliere regionale Nicola Di Marco, capogruppo del movimento Cinque Stelle Lombardia, nel comprensorio Aler di via Sacco e Vanzetti, a Paullo.

"Sono tornato, a distanza di qualche anno, a visitare questi stabili - spiega il pentastellato -. Accompagnato da una delle inquiline, ho potuto constatare le innumerevoli criticità: auto e mobili abbandonati, decoro e pulizie scadenti, manutenzione assente in più punti". "Le canaline di drenaggio dell’acqua piovana sono ostruite da anni – entra nel dettaglio Di Marco -. Le pavimentazioni dei parcheggi sono ormai sconnesse e pericolose".

L’impressione generale è di "cittadini abbandonati a loro stessi, nel degrado e nell’incuria. Dove sono gli investimenti promessi con il Superbonus? È così che Aler e la giunta di Attilio Fontana pensano di migliorare la vita dei cittadini lombardi?", è la stoccata politica del consigliere, che invoca maggiore attenzione per le categorie sociali più fragili.

Aler, dal canto suo, ricorda che negli stabili di via Sacco e Vanzetti "di recente è stato eseguito un importante intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento completo della copertura". Per quanto riguarda le parti comuni, l’azienda sta predisponendo un appalto per il rifacimento degli asfalti nei parcheggi, mentre sulle canaline di scolo delle acque piovane verrà eseguita a giorni una verifica. Anche il lavoro dell’impresa di pulizie incaricata dell’igiene dei palazzi sarà oggetto di monitoraggio. "La situazione di abbandono di masserizie nelle parti comuni ad opera di ignoti – proseguono dall’azienda - è ben nota ad Aler, che ha provveduto ad effettuare raccomandazioni mediante l’affissione di cartelli. Verrà nuovamente pianificato un intervento di raccolta e conferimento in discarica delle masserizie depositate nel caseggiato".