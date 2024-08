Contributi scolastici per 400 giovani

Si sono concluse, ieri, le operazioni di erogazione dei contributi scolastici che l’amministrazione comunale (nella foto, il sindaco Graziano Musella) ha messo a disposizione degli studenti assaghesi delle scuole secondarie di primo grado e il biennio delle secondarie di secondo grado. Il contributo è stato versato direttamente sulla Carta Regionale dei Servizi dello studente e potrà essere speso per l’acquisto di libri o materiale scolastico negli esercizi convenzionati (anche catene di supermercati) entro e non oltre il 28/02/2025. "Un contributo per aiutare le famiglie e allo stesso per arginare il sempre più attuale fenomeno della dispersione scolastica", fanno sapere dall’Amministrazione. Per supportare i giovani e le loro famiglie, oltre alla consegna delle cedole librarie agli alunni della scuola primaria, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un fondo di oltre 8mila euro destinato agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado Margherita Hack, ai residenti che hanno scelto scuole dei comuni limitrofi e, su presentazione di una richiesta, anche a tutti i ragazzi che frequentano le scuole superiori.

A conti fatti, sono oltre 400 gli studenti che hanno usufruito del contributo. Ovviamente, a queste cifre vanno aggiunti gli stanziamenti per l’acquisto dei libri degli studenti della scuola primaria, le cosiddette “cedole librarie“, per un valore di circa 18 mila euro.

Ma non è tutto. Sono diverse le azioni che il Comune e la scuola mettono in campo per agevolare i genitori: una di queste è la diffusione anzitempo del calendario scolastico. Questo permette alle famiglie di organizzare viaggi e vacanze senza dover prenotare all’ultimo minuto. È tutto disponibile sul sito internet www.comune.assago.mi.it