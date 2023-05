Contributi ai commercianti 33 richieste

È stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione di contributi a sostegno delle attività che si trovano all’interno dell’area del Distretto urbano del commercio. Un finanziamento a fondo perduto di 200mila euro che il Comune ha messo a disposizione delle imprese per realizzare lavori, aumentare la sostenibilità dei locali, acquistare strumenti, innovare negozi e attività di servizio. Le domande pervenute sono state 33 e 7 sono state escluse. La parte del leone l’ha fatta la categoria degli operatori del commercio al dettaglio con 14 richieste, seguita da quelli per la somministrazione di alimenti e bevande (9), dalle attività di servizio (7) e dagli esercenti su aree pubbliche (3). "L’esito di questo bando, con l’esaurimento di tutta la dotazione finanziaria, mette ulteriormente in evidenza molti aspetti positivi sullo scenario che il progetto sta avendo e avrà per la città, non solo in termini del rilancio del commercio e dei servizi di vicinato, ma anche per il maggior decoro e l’innovazione della città - commenta Paolo Mapelli (nella foto), assessore al Commercio -. Negozi e attività rinnovati, locali vuoti in cui si accenderanno nuove luci contribuiranno a rendere più attraente l’intero distretto".

Il bando aveva l’obiettivo di sostenere gli investimenti che i singoli hanno fatto o intendono fare sulle proprie botteghe. "Aver ricevuto tutte queste richieste vuol dire che gli operatori hanno colto questa opportunità, dimostrando la volontà di investire nonostante le difficoltà degli ultimi anni che ha avuto il settore - sottolinea Mapelli -. Seguiranno gli altri interventi previsti all’interno del progetto complessivo, che ha ricevuto un finanziamento di Regione di 630mila euro".La.La.