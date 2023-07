Contrassegno unico disabili: ok alla mozione

Il Consiglio comunale vota all’unanimità la mozione presentata dal gruppo Lega Salvini in merito all’adesione al portale Cude, Contrassegno unico disabili europeo. Questa è una piattaforma nazionale informatica targhe associate, pensata per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano. La banca dati nazionale è stata creata dopo il decreto del 5 luglio 2021. Grazie a una gestione coordinata su tutto il territorio, chi dovrà spostarsi da un Comune all’altro non dovrà più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato nei Comuni diversi da quello di riferimento. L’idea su cui si basa il progetto è la creazione di un grande database dove possano confluire i dati delle targhe dei cittadini titolari del Cude, in modo che le singole amministrazioni locali possano attingere per il controllo dei passaggi nelle zone Ztl o delle soste riservate ai possessori di contrassegno, così da ridurre pratiche burocratiche per i cittadini e anche evitare contravvenzioni. Per essere operativo, il progetto deve vedere l’adesione di tutti i Comuni italiani, e a oggi i Comuni aderenti sono pochi. La mozione presentata è volta proprio a estendere le adesioni per rendere operativa la piattaforma. "Come primo firmatario della mozione esprimo la mia grande soddisfazione e gioia per il fatto che la politica sappia mostrare sensibilità unitaria quando ci si occupa di disabilità – spiega il consigliere della Lega Salvini, Andrea Cavestri (nella foto) –. La Lega è molto sensibile al tema della disabilità, tanto da volere e istituire un Ministero. Con il precedente ministro Erika Stefani ha iniziato un grande lavoro teso alla semplificazione della vita delle persone con disabilità con l’introduzione della Disability card". Davide Falco