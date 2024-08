Conto alla rovescia per la nuova piazza Garibaldi

Dopo gli annunci di ritardi per i lavori in piazza Garibaldi, che hanno generato tante polemiche, ci sono ora notizie confortanti sulla fine degli interventi straordinari, che hanno causato difficoltà alla realizzazione del progetto di rigenerazione del salotto centrale della città. Le opere impreviste, sorte dopo il via al cantiere e richieste dalla Sovrintendenza, secondo una nota del Comune hanno riguardato la modifica e la sistemazione di tutti i sottoservizi per la rete idrica, quella del gas e della fognatura. Un intervento che ha prolungato le tempistiche sulla consegna del progetto finale, che inizialmente erano state annunciate. Terminati dunque gli interventi straordinari, il Comune ha fatto sapere che si può ora procedere con la messa in opera del programma definitivo. C’è da attendere la pausa estiva di quindici giorni, per continuare il cantiere fino ad arrivare all’inaugurazione della nuova piazza. Dopo lo stop per le ferie, tutto il resto dell’operazione si concentrerà con il rush finale.

Gli operai saranno al lavoro per terminare il disegno, che cambierà volto al centro storico di Cassano d’Adda. "Dopo Ferragosto - si legge nel comunicato dell’amministrazione - ripartiranno tutte le lavorazioni con le squadre dei posatori, che consentiranno di procedere rapidamente per arrivare finalmente all’apertura al traffico della parte carrabile". I cantieri in centro obbligano allo spostamento delle bancarelle e degli eventi, che sono in programma per la festa patronale la prima domenica di ottobre. "Come in ogni rigenerazione, prima di poter godere di uno spazio urbano ridisegnato e progettato, è necessario fare sacrifici e convivere con disagi temporanei", conclude la nota del municipio. Ste.Da.