Conti pubblici: avanzo e tesoretto Tre i progetti da (poter) realizzare

Prosegue la "gestione oculata" e l’attività di consolidamento del bilancio comunale, che nel 2016 era stato giudicato a rischio di dissesto e ha perciò richiesto, fino al 2019, un’operazione di messa in sicurezza e rilancio. Da qualche anno San Giuliano ha voltato pagina e ora, grazie all’avanzo di amministrazione, la città può guardare a progetti ambiziosi, come la costruzione di una nuova piscina. L’ultima seduta del Consiglio comunale ha acceso la luce verde al rendiconto economico 2022. L’avanzo di amministrazione generato l’anno scorso - insieme a una parte del "tesoretto" accantonato nel 2021, per un totale di oltre 4 milioni 500 mila euro - servirà a finanziare tre progetti caldeggiati dall’ente locale: una nuova scuola dell’infanzia a Sesto Ulteriano, un nuovo centro cottura ad uso delle mense scolastiche, in sostituzione delle due cucine esistenti, e infine una nuova piscina. Si tratta d’interventi che richiedono la messa a disposizione di apposite risorse economiche e che l’esecutivo del sindaco Marco Segala (nella foto) conta di concretizzare entro la fine del mandato amministrativo. Nel rendiconto figura il mantenimento dei 6 milioni di euro necessari a finanziare il concordato fallimentare di Genia, nella speranza di una riacquisizione, da parte del Comune, degli immobili (case popolari, scuole e campi sportivi) in capo alla curatela dell’ex società municipalizzata. Dal documento economico emergono inoltre l’aumentata capacità di accertamento e riscossione da parte del Comune, che prosegue la battaglia agli evasori intrapresa a partire dal 2017, e il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, le cui fatture, fanno sapere dall’ente, vengono liquidate in anticipo rispetto ai tempi di legge.

Alessandra Zanardi