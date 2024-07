Contenitori lavabili, pausa pranzo anti-spreco

Contenitori riutilizzabili fino a 200 volte e pietanze preparate con dosaggi mirati, per evitare avanzi: così la pausa pranzo diventa anti-spreco. È l’iniziativa della piattaforma Planet.eco, che non solo propone un nuovo modo di fare la spesa, con ingredienti freschi, lavati, pesati e porzionati, ma fornisce anche piatti pronti sia per le famiglie che per i lavoratori.

Da quest’anno l’azienda, con sede a Casarile, consegna ogni giorno più di mille pasti ai dipendenti delle circa 50 società di Milano e provincia, Pavia e Monza-Brianza che l’hanno scelta come fornitore per la pausa pranzo.

Gli alimenti arrivano a destinazione all’interno dei "planet pack", particolari contenitori che, se utilizzati correttamente, conservano la loro integrità e possono essere riutilizzati anche centinaia di volte. Anche le famiglie che fanno la spesa quotidiana sulla piattaforma possono, dietro richiesta, ricevere i prodotti nei "pack" lavabili. Un progetto nel quale Planet.eco ha investito circa 700mila euro.

L’iniziativa, che si sposa sia con la lotta agli sprechi alimentari sia col rispetto dell’ambiente, è in linea con gli obiettivi di Agenda 2023 che puntano a valorizzare il riutilizzo, eliminando gli imballaggi monouso a favore delle stoviglie riusabili.

Si calcola che ogni cittadino europeo produca mediamente, ogni anno, quasi 180 chili di rifiuti da imballaggio. Invertire la tendenza è importante e il progetto di Planet.eco si colloca in questa direzione. La piattaforma rappresenta inoltre un osservatorio privilegiato sulle abitudini alimentari di una fetta di popolazione. L’analisi realizzata sulla base dei pasti consegnati nelle aziende ha evidenziato che le scelte si dividono tra piatti light e specialità della tradizione italiana.

La tendenza è da un lato verso cibi quali pasta al ragù, lasagne alla bolognese e pasta al pomodoro, dall’altro verso piatti salutari come verdure al vapore, riso basmati lesso, petto di pollo ai ferri e tanta frutta.