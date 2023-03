Contadini in città Idee a confronto e futuro incerto

Progetti di agricoltura sociale e di prossimità, innovazioni nella "green belt milanese" del Parco Agricolo Sud, per sviluppare il polmone verde attorno alla metropoli. Una "sovranità alimentare" che, al di là degli slogan, viene praticata ogni giorno dai contadini. Ieri alla Cascina Cuccagna di a Milano esponenti de La Via Campesina e della Associazione Rurale Italiana, di Ong come Deafal e associazioni della società civile impegnate nel campo dell’agricoltura hanno descritto "quali sono le basi politiche e valoriali che stanno dietro al concetto di sovranità alimentare". Un incontro preceduto dalla proiezione del documentario: “La via Campesina in movimento per la sovranità alimentare” realizzato da Antonio Pacor e Bettina Gozzano.

Altri due appuntamenti alla Cascina Cuccagna sono in programma il 2 e il 30 maggio, per "approfondire le tematiche riguardanti gli aspetti più attuali della sfida per ottenere una agricoltura capace di soddisfare i bisogni alimentari dei cittadini e delle cittadine rispettando la giustizia climatica e quella sociale". Gli incontri sono organizzati e curati da Antonio Pacor per ARI Associazione Rurale Italiana e Cascina Cuccagna in collaborazione con AgriCultures, Deafal, ECVC – European Coordination Via Campesina, DESR Parco Agricolo Sud Milano. Sono momenti aperti a tutta la cittadinanza in cui si mettono in relazione esperienze di lotta politica-sociale in Italia e nel mondo, cominciando dai territori limitrofi alla città di Milano, per allargare lo sguardo verso il globo.