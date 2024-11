Contabile senior o junior. Il nido cerca educatori

Contabile senior/junior, 1 posto

Sede di lavoro: Cuggiono. Codice offerta Afolmet: 87533. Contratto: indeterminato/apprendistato, part time 20/25 ore. La risorsa si occuperà di gestione fatturazione, segreteria, deposito bilancio e compilazione libri sociali, gestione banche, IMU, recupero crediti. Retribuzione: Ral 10mila euro figure junior; 11.629 euro figure senior.

Educatrice/educatore asilo nido, 1 posto

Sede di lavoro: Milano. Codice offerta Afolmet: 87537

Contratto: tempo determinato 11 mesi o apprendistato triennale. Le risorse saranno inserite nello staff educativo del nido, con compiti di accudimento dei bambini e proposta di attività educative. Se il titolo di studi è stato ottenuto dopo il 2019 occorre che esso sia una laurea L-19, mentre per titoli ottenuti prima, valgono anche le altre lauree e i diplomi previsti dalla precedente normativa. Richiesta iscrizione all’albo. Retribuzione: per il part time di 25 ore Ral 10mila euro; per il full time 36 ore Ral 15mila euro.

