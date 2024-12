Consumi in ripresa. A settembre e ottobre spiragli di crescita

La Lombardia ha chiuso il mese di ottobre con una crescita del valore dei consumi in linea con la media nazionale (+3,5%) e in recupero su settembre (+2,2%). Se si tratta di un’inversione di tenedenza dopo una prima parte dell’anno ancora condizionata dal segno negativo bisognerà attendere però i bilanci degli ultimi due mesi. L’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi segnala in particolare crescite significative a Mantova (+5,3%), città che ha beneficiato delle mostra di Picasso: i dipinti esposti, alcuni dei quali per la prima volta in Italia, hanno alimentato gli afflussi turistici. Seguono a distanza Como (+2,9%) e Varese (+2,4%) grazie all’effetto laghi. "In un anno stagnante per i consumi – dichiara Mario Maiocchi (nella foto), direttore centro studi Confimprese – ottobre conferma la crescita del mese di settembre e apre uno spiraglio per il finale dell’anno, contrassegnato dal Black Friday di fine novembre e dagli acquisti natalizi del mese di dicembre, solitamente il più proficuo dell’anno. Certo, permangono le perplessità sul ridotto potere d’acquisto, nonostante la stabilità congiunturale del mese di ottobre. I fattori esterni sono ancora fonte di preoccupazione e le spese sono più oculate e mirate. Il bilancio di novembre e dicembre sarà in grado di restituire il quadro completo dei consumi dell’anno in corso e delineare gli sviluppi futuri del 2025". L.B.