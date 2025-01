Consulte territoriali. Tempo di candidarsi

Al via le consulte territoriali, i gruppi di partecipazione attiva composti da semplici cittadini, esercenti, imprenditori, rappresentanti delle associazioni e del terzo settore per realizzare progetti relativi ai vari quartieri del territorio cittadino. Le Consulte previste sono 7 come, appunto, i quartieri padernesi: Calderara, Cassina Amata, Dugnano, Incirano, Palazzolo Milanese, Paderno e Villaggio Ambrosiano.

Il Comune ha proposto una manifestazione di interesse a partecipare alle Consulte, invitando i residenti ad aderire alla proposta: ogni consulta ha un ruolo consultivo e propositivo in diversi ambiti, come la pianificazione urbana, i servizi sociali, la cultura e la sostenibilità ambientale. Per partecipare, i padernesi possono compilare il modulo di adesione che è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it e inviarlo all’indirizzo email comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it. Le singole consulte saranno attivate al raggiungimento di almeno 5 candidature valide per quartiere.

Giu.Na.