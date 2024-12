Consiglio comunale ragazzi. Prima seduta per 50 alunni

Scuola media ed elementare al centro del progetto del consiglio comunale dei ragazzi che ritorna di attualità dopo 20 anni. Giornata particolare, quella di ieri, per 50 alunni, 38 delle media e 12 delle elementari, dell’istituto comprensivo Quintino Di Vona ospiti di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale per la loro prima assise comunale. La presenza in aula consiliare della città, è stata vissuta con grande attenzione da parte dei giovanissimi consiglieri eletti a scuola nello scorso mese di novembre. Due le insegnanti al timone del progetto, referente per la scuola media la professoressa Daria Orlandi mentre l’insegnante Alessia Marino è il riferimento gli alunni delle elementari: "L’istituto crede molto in questo progetto soprattutto perché sta trovando dei riscontri positivi da parte dei ragazzi. Li vediamo coinvolti. Questo progetto inoltre stimola particolarmente la loro responsabilità civica, competenza fondamentale per diventare futuri cittadini attenti e consapevoli".

Un consiglio comunale dei ragazzi in cui non è prevista la figura del sindaco, a spiegare il perché di questa scelta è il primo cittadino Fabio Colombo: "Tutti i ragazzi rappresentanti delle proprie classi possono così partecipare in prima persona con eguale responsabilità e condivisione delle scelte e degli impegni, evitando personalismi . Credo che il consiglio comunale dei ragazzi - conclude il sindaco - sarà di grande aiuto per noi adulti nel comprendere al meglio le esigenze dei giovani". Come primo atto ci sarà l’impegno dei ragazzi per un proposta sul tema dello sport. Stefano Dati