Consegnati dieci defibrillatori nei luoghi più frequentati

È avvenuta in municipio la consegna di 10 defibrillatori semi-automatici che sono stati donati dal Consorzio Il Sole alle associazioni del terzo settore attraverso un accordo firmato con l’Amministrazione. "Considerando che il numero di morti improvvise in Italia è quattro volte superiore a quello causato dagli incidenti stradali, diventa fondamentale poter disporre di un defibrillatore per la riattivazione del cuore in attesa dell’arrivo dell’ambulanza", ha spiegato il dottor Flavio Doni, direttore sanitario dei Poliambulatori Il Sole. "Un altro obiettivo che ci siamo preposti è organizzare corsi periodici gratuiti per insegnare la rianimazione cardiaca al maggior numero di cittadini possibile. Questi semplici gesti possono salvare vite". I Dae sono stati dati a protezione civile, Ipis, parrocchia di San Pietro Martire e di Sant’Ambrogio, Casa della Cittadinanza, Lady Soccer, Cumse, Cinifabrique, scuola dell’infanzia Cornelio/San Martino e Rugby Nord Milano.La.La.