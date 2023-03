Connessione Internet arriva la fibra: "Molto soddisfatti"

Novità per i cittadini di Vanzago, arriva la fibra per una connessione Internet veloce. La società di telecomunicazioni Open Fiber è la concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle "aree bianche" nella Regione Lombardia, che ha realizzato la rete FTTH, Fiber to the home, fibra fino a casa, che consente a cittadini, imprese, scuole e uffici pubblici di usufruire di prestazioni digitali di ultima generazione. Grazie a questa possibilità sono state connesse più di 4370 immobili attraverso un’infrastruttura che si sviluppa per quasi 18 chilometri. La copertura prevede le aree abitative e anche zone più limitrofe come Valdarenne, Cascina Airaghi e Mantegazza. "Siamo molto soddisfatti della proficua collaborazione con Open Fiber", commenta Guido Sangiovanni, sindaco di Vanzago. D.F.