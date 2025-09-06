Conigli selvatici abbattuti al parco: "Ora vogliamo spiegazioni"

Conigli selvatici abbattuti a colpi di fucile dalla polizia provinciale. Quanto avvenuto al parco dei Giganti, a San Giuliano Milanese, nella sera del 22 agosto ha suscitato fiumi di reazioni di parte di cittadini e politici, che hanno puntato il dito contro una modalità di "contenimento" delle specie faunistiche invasive reputata da più parti cruenta e discutibile.

Ora la vicenda è destinata a sbarcare nel Consiglio comunale di San Giuliano Milanese con un’interrogazione presentata dal consigliere pentastellato Nicola Aversa (nella foto).

Benché l’operazione fosse in capo alla Città Metropolitana di Milano, il consigliere comunale dei Cinque Stelle è intenzionato ad approfondire l’accaduto con una serie di quesiti rivolti in modo diretto all’amministrazione cittadina. Nell’interrogazione si chiede, ad esempio, "come mai si è deciso d’intervenire con armi da fuoco in un’area adiacente un complesso residenziale" - come si legge - e perché non si sia optato per metodi di contenimento alternativi.

Anche il Partito democratico e il gruppo Sinistra Ecologica hanno annunciato la volontà di approfondire l’accaduto attraverso i banchi del consiglio comunale.

A distanza di giorni, dunque, la vicenda non smette di far discutere.

A.Z.