Confronto fra i candidati sindaco. La discarica fa scattare la scintilla

Il recupero del centro storico, il decoro e la viabilità, il tema sempre caldo dell’Unione dei Comuni, i servizi alla cittadinanza, faccia a faccia a tre e non senza pepe anche per Pozzuolo Martesana, dove se la giocano Angelo Caterina, ex sindaco e oggi assessore uscente leader di Continuare uniti, Davide Biscaro, candidato per la lista civica Pensiero Comune, e Paola Cacciamani, candidata sindaca per Alternativa civica - Un comune per tutti.

Nel corso del confronto, promosso da un periodico locale, temi assortiti. L’Unione dei Comuni Adda Martesana, di cui Pozzuolo fa parte dal 2016. Per l’Amministrazione uscente, e dunque per Caterina, Unione promossa e irrinunciabile per motivi economici e organizzativi, per i due sfidanti da valutare, dati alla mano, in termini di economicità e qualità dei servizi. Il recupero del centro storico, fra Pozzuolo e la frazione di Trecella e il potenziamento dei servizi alla cittadinanza e la tutela delle fragilità. Qualche scintilla sull’ipotetico ampliamento della discarica di Inzago, possibile solo se un Comune limitrofo (Pozzuolo?) darà l’assenso a una concessione.

Un botta e risposta al vetriolo sul tema fra i candidati Caterina e Biscaro si era già consumato nei giorni scorsi: l’Amministrazione uscente aveva velatamente insinuato accordi in area centrodestra sull’aggregazione pro discarica, il candidato di Pensiero Comune ha contrattaccato tacciando gli avversari di poca serietà.

Lunga esperienza amministrativa e conoscenza del territorio le credenziali messe sul banco da Caterina, "e un programma concreto, che tiene conto del fattore chiave risorse". Parola d’ordine cambiamento per Biscaro: "Il paese è trascurato e spento, ha bisogno di un cambio di rotta. E l’Amministrazione di un ricambio generazionale". Sale e spirito nell’appello di Cacciamani: "Primo obiettivo la rivitalizzazione del paese. So che l’impegno è enorme. Ma sono una donna, e tutte le donne, anche a frigo vuoto, mettono in tavola pranzo e cena".