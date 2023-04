Conferenza sulle donne iraniane ospite un rappresentante di Amnesty

"Quale futuro per le donne e l’Iran?". È questo il tema dell’incontro di oggi alle 16.30 nel centro Diversetà di via Mentana. Da settembre dello scorso anno sono scoppiate proteste e scioperi, scatenati dalla morte di Mahsa Amini, studentessa curda di 22 anni, avvenuta in un commissariato della polizia morale di Teheran. L’evento è organizzato dal gruppo "Donne, vita e libertà" con la collaborazione del Comune di Baranzate e con le associazioni Anpi e Amnesty International. Ne parlano il sindaco Luca Elia con Azade Soleimani, attivista iraniana, e Antonio Scordia di Amnesty Internantional. È prevista anche la proiezione di filmati sulla realtà iraniana e commentati dai presenti.