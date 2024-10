Conducente ubriaco e senza patente, Artusa: "Dove sono i vigili?"

"Com’è possibile?". È la domanda che si è posto il presidente dell’associazione di noleggiatori Sistema Trasporti Francesco Artusa dopo aver letto la storia del tassista bloccato dai carabinieri del Radiomobile sotto effetto di alcol e droga e al volante di un’auto bianca sottoposta a fermo fiscale e sprovvista di revisione, nonché con la patente scaduta dal 2020.

"Non ci sono i controlli?", l’altro interrogativo del rappresentante di categoria. Che poi aggiunge: "Nel nostro caso, i vigili ci contestano anche una mail mancante o una differenza di pochi chilometri nel foglio di servizio e ci sanzionano con multe salatissime e fermi dei veicoli: perché lo stesso non succede anche con i tassisti? Trovo gravissimo che un conducente senza documento di guida e con la macchina senza revisione stesse trasportando passeggeri come se niente fosse".

N.P.