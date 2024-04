Concorso sull’ambiente. Sul podio anche Arese

C’è anche una studentessa del Liceo artistico Fontana di Arese, tra i dieci giovani premiati nell’ambito del concorso nazionale promosso da Cial (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) in collaborazione con Comicon International Pop Culture Festival, e coordinato da "La Fabbrica Società Benefit". Si tratta di Giulia Musolino, 19 anni della classe quinta C, indirizzo figurativo. Con l’aiuto della compagna Alice Atzeni, ha realizzato un graphic novel intitolato "Palingenesi", sull’importanza del riciclo dell’alluminio. All’iniziativa hanno aderito gli studenti di quasi 100 scuole superiori di tutta Italia, tra i migliori dieci c’è anche quello di Giulia. Sinossi dell’opera, "La piccola anima di un bambino arriva al cospetto della dea della morte, che la assorbe; la dea della vita la riporta in vita sotto forma di fiore bianco. Purtroppo, il fiore si ritrova a crescere in un’area molto inquinata, ma qualcuno si occuperà di lui: la cittadinanza, pronta a ripulire la zona per garantire al fiorellino la vita che si merita". Ro.Ramp.