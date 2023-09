Concorso fotografico Tre sezioni, 18 premi

Concorso fotografico Città di Garbagnate, c’è tempo fino al 30 settembre per la consegna delle fotografie. Questa è la 39esima edizione, la 15esima internazionale che si svolgerà dall’11 al 19 novembre. Il concorso si svolge in tre sezioni a tema libero: stampe monocrome, stampe a colori, opere digitali. In tutto ci sono a disposizione diciotto premi tra cui quello dedicato ad Attilio Banfi, alla migliore opera assoluta: trecento euro in buoni Amazon e opera in bronzo realizzata dallo scultore Paolo Ciaccheri. Premio all’autore con più ammissioni: spilla Fiap. Per ogni sezione saranno assegnati premi da 200, 100 e 50 euro in buoni Amazon, diplomi, medaglie e coccarda. Saranno assegnati inoltre i seguenti premi speciali: il premio “GFG”, il premio BimBumClick, premio “Antonio Seveso“ e premio “Fotobarbera”. Regolamento sul sito del Comune.