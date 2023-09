Concerto Rinviato all'Ultimo a Sesto San Giovanni: Momenti di Tensione

Momenti di tensione ieri intorno alle 18 al Carroponte dove era in programma il concerto del cantante latino Rauw Alejandro. I fan dell’artista quando è stata annunciata la cancellazione del concerto hanno iniziato a inveire contro gli organizzatori chiedendo a gran voce il rimborso dei biglietti. All’esterno dello spazio eventi di Sesto erano già presenti alcune migliaia di spettatori in attesa del concerto, che avrebbe dovuto iniziare intorno alle 21. Alcuni erano lì fin dalla mattina. Dopo i primi annunci l’organizzatore del concerto Eventos Milano e la direzione del Carroponte hanno precisato che lo spettacolo non era annullato ma rimandato a questa sera. "Per motivi tecnici dipendenti dall’organizzatore Eventos Milano, e indipendenti dalla location Carroponte e dall’artista Rauw Alejandro – si legge in un nota – purtroppo lo show previsto per questa sera è rinviato a domani". Sul posto è intervenuta anche la polizia. Rauw Alejandro è un artista portoricano esponente dell Contemporary R&B e Urban. I biglietti per il concerto di ieri erano in vendita a un prezzo compreso tra gli 88 euro e i 165 euro. Molti spettatori delusi che stasera non potranno assistere al concerto hanno già iniziato a richiedere i rimborsi.