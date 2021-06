Cologno Monzese (Milano) – Un concerto rock per i 10 anni del “Progetto Artemisia”, che ha aiutato oltre cento donne maltrattate, offrendo accoglienza, sostegno e tutele. A esibirsi in “Rock Song is a Love Song” sarà Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore Delegato di Janssen Italia con la JC Band, il gruppo nato nel 2008 e composto interamente da dipendenti dell’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson. Da anni, infatti, Janssen è main sponsor del progetto nato dal Comune di Cologno Monzese. E proprio alla città sarà regalato questo concerto domani, giovedì 17 giugno alle 20,30 in piazza Castello, con l’obiettivo di raccogliere fondi per continuare ad aiutare le donne in difficoltà. “La violenza di genere è un dramma collettivo e senza tempo che la pandemia ha tragicamente accentuato. Si tratta di una vera e propria emergenza dentro l’emergenza”, ha dichiarato Massimo Scaccabarozzi, che ricorda come il fenomeno oltre a configurarsi come una grave violazione dei diritti umani viene anche riconosciuto come un problema di salute pubblica. “Contrastare questo fenomeno è diventato, dunque, una necessità ancora più urgente e che richiede l’impegno di tutti: singoli, istituzioni, associazioni e aziende. Proprio per questo, come Janssen, siamo lieti di riconfermare il nostro impegno a favore del progetto Artemisia”.

Il centro di ascolto, dedicato a donne in stato di difficoltà e disagio, ha lo scopo di promuovere iniziative per arginare la violenza di genere: finora oltre 120 donne sono state aiutate attraverso colloqui telefonici o in presenza, percorsi di sostegno psicologico, invio ai servizi territoriali competenti e consulenza legale. Oltre a offrire una prima accoglienza, si lavora anche su un’azione di prevenzione di educazione all’affettività nelle scuole. “Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata e con questo concerto, che ha anche il sapore della ripartenza, abbiamo la speranza che ci permetta di non abbassare mai i riflettori su questa tematica”.

La JC Band si esibisce da oltre 10 anni in tutta Italia e all’estero e vanta più di 140 concerti di beneficienza all’attivo, realizzati per raccogliere risorse a sostegno di associazioni, per un totale di 75 progetti supportati. Tra questi anche il “Progetto Artemisia”, a cui è seguita l’iniziativa #Noifermiamol’indifferenza, una campagna di sensibilizzazione che ha visto testimonial maschili, come lo stesso Scaccabarozzi e i sindaci di Cologno Angelo Rocchi e di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi. L’anno pandemico ha visto un aggravarsi del fenomeno, soprattutto in ambito domestico, a causa dell’isolamento forzato. Secondo alcuni recenti dati Istat, in tutta Italia nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019. “Nelle scorse settimane, abbiamo stanziato altri 4,4 milioni di euro che andranno a sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti sul territori – ha annunciato Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia –. È stato anche approvato lo schema di protocollo d’intesa con le Prefetture per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne”.