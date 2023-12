Concerti, spettacoli e presepe vivente: decollano le iniziative

Concerti, spettacoli e concorsi: anche a San Giuliano decollano le iniziative natalizie. Ad alzare il sipario sugli eventi a tema sarà, sabato a Sesto Ulteriano, un laboratorio per bambini, con tanto di elfi e bolle di sapone, in agenda dalle 10 alle 18 in via Manara. Il programma della rassegna procederà tra letture animate, presepi viventi, esibizioni musicali e la tradizionale mostra-concorso dedicata alla creatività natalizia, con i lavori dei partecipanti che resteranno esposti allo Spaziocultura dal 16 dicembre al 6 gennaio. Il calendario completo è disponibile sul sito Internet del Comune, che organizza gli eventi insieme a comitati, associazioni e alla comunità pastorale locale.