Concerti negli Ippodromi a Milano, Municipi in rivolta: "Comune riduca gli eventi"

Auto in sosta selvaggia anche sulle aree verdi, viabilità in tilt per il troppo traffico e inquinamento acustico, con cittadini che hanno raccontato anche di vetri rotti per i decibel elevati. Sono i disagi raccontati dai presidenti dei Municipi 7 e 8 durante i concerti che si tengono negli Ippodromo Snai San Siro e La Maura e, in parte minore, allo stadio di San Siro. La richiesta al Comune da parte dei presidenti è quella di mettere in campo un piano adeguato per regolamentare i concerti in estate. Non basta, per loro, la delibera messa in campo dall’amministrazione che prevede per il prossimo anno non più di 34 eventi.

"Nel 2023 la situazione è peggiorata – ha spiegato la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi –, con numero di concerti elevato e testimonianze di auto in sosta selvaggia anche su aree verdi, in termini di viabilità e di inquinamento acustico con anziani venuti nel mio ufficio a riferire che in un caso si è rotto un vetro della finestra a causa dei decibel. La delibera proposta dal Comune non la riteniamo soddisfacente perchè fissare un numero massimo di concerti non è sufficiente se non è previsto un piano adeguato di mobilità e parcheggi".

ll problema concerti si pone anche per il centro città e in particolare per piazza Duomo per il presidente del Municipio 1 Mattia Abdu. Durante questi eventi "ci sono problemi gravi alla viabilità, al concerto di Fedez ci ho messo mezz’ora a uscire dagli uffici del Municipio per prendere il metrò".