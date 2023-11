“Con noi per la tua città”. Il Comune chiama i giovani

Al via la campagna di comunicazione dell’amministrazione comunale per incentivare le nuove generazioni a partecipare ai concorsi pubblici. "Lavora con noi per la tua città" è lo slogan scelto e ribadito anche dal primo cittadino. "Un impiego presso il nostro Comune è molto più che una semplice occupazione, significa intraprendere un percorso professionale interessante e scoprire il valore di lavorare per la collettività - spiega il sindaco Gianni Ferretti -. Mi rivolgo ai giovani che sono alla ricerca di un lavoro stimolante e dinamico che al tempo stesso ti garantisca stabilità, un impiego nella pubblica amministrazione può essere la scelta giusta". Sul portale nazionale del dipartimento della funzione pubblica è possibile consultare i bandi di concorso aperti in questo periodo.