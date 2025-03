Con l’interprete nella “lingua dei segni“ lo shopping diventa più facile per i sordi

Inclusivo e accessibile anche alle persone non udenti. Fare shopping al Centro di Arese diventa un’esperienza a portata di clic anche per i sordi. Lunedì 3 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’udito, Il Centro, uno degli shopping mall più grandi d’Europa che nel 2024 ha registrato 20 milioni, presenterà Heart/T. Si tratta di un innovativo servizio digitale che facilita la comunicazione tra persone non udenti all’interno della galleria commerciale, dando un servizio gratuito di interpretariato con la “lingua dei segni italiana“. Grazie a Heart/T le persone potranno interagire in tempo reale con i negozi e i servizi della galleria commerciale tramite un interprete disponibile in videochiamata. Questo strumento innovativo abbatterà le barriere comunicative, garantendo a tutti un’esperienza di shopping piacevole, autonoma e inclusiva. L’uso della web App è semplice e immediato.

Gli utenti potranno accedere al servizio in qualsiasi momento della giornata (dalle 9 alle 21 - 7 giorni su 7), scansionando il QR Code presente nei negozi e nei punti informativi dello shopping mall e in pochi istanti si attiverà una videochiamata con un interprete Lis, che faciliterà la conversazione chiara e professionale tra cliente e operatore, senza barriere e fraintendimenti. "L’inclusione è un valore fondamentale per Il Centro, che si impegna a rendere ogni spazio accogliente e fruibile senza limitazioni – fanno sapere –. L’introduzione di Heart/T è solo il primo passo di un percorso che vuole garantire pari opportunità di comunicazione e migliorare l’accessibilità negli spazi commerciali trasformando lo shopping in un’esperienza piacevole e senza ostacoli". Ro.Ramp.