Con la Sinfonica la poesia dell’alieno E.T.

L’Auditorium diventa una sala cinematografica esaltando la musica da film. La rassegna POPs dell’Orchestra Sinfonica di Milano propone "E.T. l’extraterrestre" commovente capolavoro del regista Steven Spielberg, che sarà proiettato sul grande schermo in lingua originale (con sottotitoli in italiano) con l’esecuzione della colonna sonora del Premio Oscar John Williams eseguita dal vivo e in sincrono dall’Orchestra diretta da Ernst van Tiel, due proiezioni oggi alle 15.30 e alle 19.30; 120 minuti senza intervallo. Per l’occasione l’Auditorium, Largo Mahler, torna a essere un cinema, dato che l’attuale casa della Sinfonica di Milano sorge in quella che era la struttura del Cinema-Teatro Massimo, prima di essere ristrutturato. E.T. è la storia di un alieno che, abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, raggiunge una casa abitata da una donna con i suoi tre figli. Qui conosce Elliott, che ne scoprirà la presenza e lo nasconderà in casa; quando i fratelli lo scopriranno si organizzeranno per proteggere l’extra terrestre dal mondo degli adulti. È uno dei film che esprime al meglio la poetica di Spielberg, è una fiaba per bambini e per tutti quegli adulti che hanno conservato in sé lo spirito dell’infanzia. E la musica non fa che esaltare questo tratto. John Williams, nella composizione della colonna sonora, raggiunge in questa pellicola un perfetto equilibrio fra l’epico e l’intimo. Con momenti toccanti in cui cita i grandi film per l’infanzia, fra cui il volo verso il cielo di Elliot bicicletta con E.T. nascosto sotto una coperta nel cestino sul manubrio, omaggio a "Mary Poppins" di Robert Stevenson realizzato per la Disney nel 1964.

Grazia Lissi